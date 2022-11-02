Antalya açıklarındaki depremle ilgili Kumluca Kaymakamı'ndan açıklama

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremle ilgili bir olumsuzluk tespit edilmediği bildirildi.

Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin hafif hissedildiğini, şu ana kadar kendilerine herhangi bir olumsuzluğun ulaşmadığını söyledi.

Her ihtimale karşı ekiplerin hazırlıklı tutulduğunu ve kırsal bölgelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığı araştırmasını yaptıklarını aktaran Erdemir, deprem nedeniyle ilçe genelinde halkta panik görülmediğini bildirdi.

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