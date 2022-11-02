Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

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ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 6 Kasım Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ardından bir gün izin kullanan kırmızı-beyazlılar, akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya geldi.

Akdeniz ekibi, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.

Antalyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.





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