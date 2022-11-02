Pamfilya kentlerinde araştırmalar yapan bilim insanları Antalya'da bir araya geldi

ANTALYA (AA) - Bu yıl ilk kez düzenlenen Pamfilya Araştırmaları Toplantısı Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.

Side'de bir otelde düzenlenen toplantıya Perge, Lyrbe, Sillyon, Side, Syedra, Alanya gibi Pamfilya kentlerinde kazı ve araştırmalar yapan yerli ve yabancı 55 bilim insanı katıldı.

Toplantı salonu önünde Side kazılarının 75. yılı için hazırlanan "Side Antik Kenti 75. Yıl Sergisi" açıldı.

Toplantıya ev sahipliği yapan Side Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantıda Alanya ile Antalya arasındaki tüm Pamfilya bölgesindeki kazı alanlarında yapılan çalışmaların ele alınacağını ve toplantıya yurt içi ve yurt dışından çok değerli bilim insanlarının katıldığını söyledi.

Toplantının en önemli konularından birinin eski Side dili olduğunu belirten Alanyalı, şunları söyledi:



"Eski Side dili halen tam olarak çözülememiştir. Bunun en önemli sebeplerinden biri de yeteri kadar uzun metinlerin ele geçmemiş olmasıdır. Side'de ilk kez 2019-2020 yılında tapınaklar alanında yapılan kazılarda Side dilinde 26 satırlık bir yazıt bulunmuştur. Bu yazıt üzerine Graz Üniversitesinden Dr. Michaela Zinko araştırmalar yapmaktadır. Zinco ilk kez bu toplantıda araştırmalarının sonuçlarını paylaşacaktır. Zinko Hanım 2 yıldır aralıksız olarak bu yazıt üzerinde çalışıyor. Dil bilimci olarak henüz çözülememiş bir dil olduğu için kısmen çözülmüş başka dillerle karşılaştırarak ekiyle, köküyle çok yoğun çalıştı. Ben de sunumunu çok merakla bekliyorum."

Çalışmaların kültür turizmine büyük katkı sağlayacağını dile getiren Alanyalı, şöyle devam etti:



"Bilim insanları bunları kendi aramızda kitaba çeviriyoruz, makaleler yazıyoruz, öğrencilerimize aktarıyoruz ama entelektüel dünya vatandaşları ülkemize gelip bu ülkenin geçmişini de öğrenmek istiyor. Bizim yaptığımız çalışmalar bilimsel çalışmalar ama turizme de büyük katkısı var. Bunları rehber kitaplar yapıyoruz. Gezi rotaları oluşturuyoruz. Dolayısıyla insanlar bunları bilmek ve öğrenmek istiyorlar."

Dokuz oturumda 55 konuşmacının sunum yağacağı toplantı, 4 Kasım'da sona erecek.

















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