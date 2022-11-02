Teniste Davis Cup Juniors ve Billie Jean King Cup Juniors finalleri sürüyor

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ANTALYA (AA) - Teniste dünyanın en iyi 16 yaş altı sporcularının katıldığı ve BNP Paribas sponsorluğunda Antalya'da gerçekleştirilen Davis Cup Juniors (Erkekler) ile Billie Jean King Cup Juniors (Kadınlar) finallerinde ikinci gün mücadeleleri sona erdi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Megasaray Tenis Akademisi kortlarında 23 ülkeden 32 takımın mücadelesine sahne olan finallerin ikinci gününde Türkiye, kadınlarda Kolombiya, erkeklerde ise Japonya'yla karşılaştı.

Billie Jean King Cup Juniors'ta Kolombiya karşısında korta çıkan ilk milli sporcu Deniz Dilek, Valentina Mediorreal Arias'ı 2-0 (6-2, 6-4) yenerek, Türkiye'yi 1-0 öne taşıdı. İkinci maçta korta çıkan Duru Söke, Maria Paz Ospina Ramirez'i 2-0 (6-2, 6-4) mağlup ederek seride skoru 2-0'a getirdi. Son maçta sahne alan Deniz Dilek-Zeynep Erbakan çifti, Valentina Mediorreal Arias-Maria Paz Ospina Ramirez ikilisine 2-1 (6-2, 1-6, 10-5) kaybederken, Türkiye, Kolombiya karşısında seriyi 2-1 üstün tamamladı.

Davis Cup Juniors'ta Türkiye adına Japonya karşısında ilk korta çıkan Kerem Yılmaz, Yuta Tomida'ya 2-0 (6-2 ve 6-4) kaybetti. Serinin ikinci maçında Atakan Karahan, Rei Sakamoto'ya 2-1 (6-2, 3-6, 6-4) yenilirken, Türkiye seride 2-0 geriye düştü. Çiftler karşılaşmasında Kerem Yılmaz-Emirhan Bulut çifti, Yuta Tomida-Naoya Honda ikilisini 2-1 (4-6, 6-3, 10-4) yenmesine karşın Japonya seriyi 2-1 galip bitirdi.

Ay-yıldızlılar, yarın kadınlarda ABD, erkeklerde ise Arjantin ile karşılaşacak.





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