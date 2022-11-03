Göz hekimleri "56. Ulusal Oftalmoloji Kongresi"nde buluştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'da, göz hastalıkları alanında yeni tedavi yöntemleri ve bilimsel çalışmaların ele alınacağı "56. Ulusal Oftalmoloji Kongresi" 21 ülkeden 2 bin bilim insanın katılımıyla başladı.

Türk Oftalmoloji Derneğince (TOD) Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen kongre, açılış konuşmalarıyla başladı.

TOD Diyarbakır Şubesinin desteğiyle gerçekleştirilen programda, 78 firma ve 350 firma temsilcisi stantlar kurarak ürünlerini tanıttı.

Göz hastalıkları ve göz sağlığı alanında gelişmelerin ele alınacağı, kursların düzenlendiği programa, İngiltere, Almanya, Fransa, Yunanistan, Danimarka, İtalya, ABD, Kanada, Brezilya'nın da aralarında bulunduğu 21 ülkeden, 2 bin bilim insanı katıldı. Beş gün sürecek kongrede 681 Türk ve 29 yabancı bilim insanı sunum gerçekleştirecek.

TOD Başkanı Prof. Dr. Ziya Kapran, AA muhabirine, Türkiye'nin en köklü meslek kuruluşlarından biri olarak Türk göz hekimlerinin mesleki becerilerini ve deneyimlerini artırmak amacıyla eğitim çalışmaları ve etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Derneğin yıl boyunca çok sayıda eğitim seminerleri düzenlerken, Ulusal Oftalmoloji Kongresi'nin de TOD'un en önemli bilimsel aktivitesi olduğunu vurgulayan Kapran, şunları kaydetti:

"Kongremize 2 binin üzerinde katılım oldu. Her yıl düzenliyoruz ve 56'ncısını gerçekleştirmekten mutluyuz. 95 yıllık mazisi olan bir derneğiz. Çok yoğun eğitim faaliyetleri veriyoruz. Kongremize bilim insanlarımızın yanı sıra birçok ülkenin dernek başkanları da katıldı. Konferanslara genç göz hekimlerimiz de katılıyor. 30 yabancı genç göz hekimi, bizim gençlerimizle eğitim faaliyetinde bulunacaklar. Gözle ilgili tüm konuları ele alacağız."

Kapran, 6 Kasım'da sona erecek kongrenin sonunda sonuç bildirgesi yayınlayacaklarını sözlerine ekledi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.