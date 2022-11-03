Akdeniz Üniversitesi, Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması'nın finalistlerini ağırladı

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ANTALYA (AA) - TRT'de yayınlanan Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması'nda finale kalan yarışmacılar, Akdeniz Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde gerçekleştirilen "Kuran Ziyafeti" programına, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Osman Şahin, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, 8 finalist ve öğrenciler katıldı.

Şahin, programdaki konuşmasında, Allah'ın kitabının, sadece akıllara geldiğinde değil, her zaman okunması gerektiğini belirterek, Kuran'ı Kerim'in önemine dikkati çekti.

Yarışmada finale kalanlar Kuran tilaveti gerçekleştirdi.

İlahi ve kasidelerle devam eden program, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya eşliğinde yapılan dua ile sona erdi.





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