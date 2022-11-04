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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite öğrencileri kermes geliriyle ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuyor

AA

Üniversite öğrencileri kermes geliriyle ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuyor

ANTALYA (AA) - Antalya Bilim Üniversitesi öğrencileri, düzenledikleri kermesten elde ettikleri geliri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Üniversitenin aşçılık bölümü öğrencilerinden oluşan "Bir İyilik Yap" topluluğu çeşitli yiyecekler hazırlayarak stantlarda satmaya başladı.

Öğrenciler satışlardan elde edilen gelirleri ise yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor.

Topluluk üyesi Egemen Hasçelik, AA muhabirine, topluluk olarak ihtiyaç sahiplerine her zaman maddi ve manevi anlamda yardım sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Kermes için yiyecekler hazırladıklarını belirten Hasçelik, "Hazırladığımız ürünlerin satışını gerçekleştirdik. Kermesten elde edilen gelirlerle maddi durumu yetersiz olan çocukların ihtiyaçlarının karşılanıp, mont yardımı yapacağız." dedi.


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