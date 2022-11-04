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Nakille lösemiyi yenen küçük Yusuf'un hayali, yarım bıraktığı okuluna dönmek

AA

Nakille lösemiyi yenen küçük Yusuf'un hayali, yarım bıraktığı okuluna dönmek

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Ailesiyle Batman'dan Antalya'ya gelen ve 3 yıllık mücadele sonunda ilik nakliyle sağlığına kavuşan 10 yaşındaki Yusuf Direk, bir an önce yarım bıraktığı okuluna dönmek istiyor.

Feride ve Edip Direk'in ilk çocukları olarak dünyaya gelen Yusuf Direk, ilkokul birinci sınıfa başladığı dönemde ten renginin sararması şikayetiyle önce Batman'daki, ardından Diyarbakır'daki hastaneye götürüldü.

Lösemi teşhisi konulan ve tedavi için ailesiyle 2019'da Antalya'ya yerleşen Direk, zorlu bir mücadeleye başladı. Bir süre kemoterapi tedavisi gören Yusuf'un hastalıktan tamamen kurtulabilmesi için ilik nakli yapılması gerektiğinin belirtilmesi üzerine ailede donör arayışları başladı.

Tanımadıkları bir kişinin bağışladığı ilik ile değerlerinin uyması üzerine geçen yıl martta Antalya'daki özel bir hastanede ameliyata alınan küçük Yusuf'a nakil işlemi yapıldı.

Sağlığına kavuşan Direk, yaşıtları gibi yeniden koşmaya ve oyunlar oynamaya başladı.

- "Hastane ikinci evim gibi oldu"

Zor günleri geride bırakan Yusuf Direk, 3 yıl boyunca yaşadığı zorluğu AA muhabirine anlattı.

Hem kendisinin hem de ailesinin sıkıntılı bir dönem yaşadığını dile getiren Direk, Batman'daki hayatlarını bırakıp bilmedikleri bir kente yerleştiklerini söyledi. Babasının iki işte çalışmak zorunda kaldığını belirten Direk, annesinin hem 5 yaşındaki kardeşi hem de kendisiyle ilgilendiğini söyledi.

Kendisinin de hastalık nedeniyle sancılı bir süreç yaşadığını anlatan Direk, şunları kaydetti:

"Okulumu yarıda bıraktım, arkadaşlarımdan ayrıldım. İstediğim zaman sokağa çıkamadım, oyun oynayamadım. Hastane ikinci evim oldu, sürekli ilaç kullandım. Günlerim, hastane odasında ya da evde ilaç alarak, uyuyarak geçti. Arada telefonla oynuyordum. Hastanede hep iyileşeceğimin, sokakta oynayabileceğimin, okuluma, arkadaşlarıma kavuşacağımın hayalini kurdum. Annem ile babam da benim için çok üzüldüler."

- Pilot olmak istiyor

Uygun donör haberini alınca çok mutlu olduklarını dile getiren Direk, nakille hayatının değiştiğini belirtti. Şu anda kendisini çok iyi hissettiğini, iyileştiğini aktaran Direk, 8 Kasım'da doğum gününü kutlamaya hazırlandığını ifade etti.

Bir an evvel yarım bıraktığı okuluna dönmek isteyen Direk, "Yeniden birinci sınıftan başlayacağım. Derslerim iyiydi, ödevlerimi severek yapıyordum. İleride pilot olmak istiyorum." ifadesini kullandı.

- Lösemili arkadaşlarının da en kısa zamanda iyileşmelerini diledi

Yusuf Direk, hastanede iyileşmek için mücadele verirken kendisi gibi çocuk hastalarla ve Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) ile tanıştığını, gerçekleştirilen etkinliklerle bir nebze de olsa hastalığı unuttuklarını ifade etti.

Kendisi gibi hasta olan yaşıtları için de bağış çağrısında bulunan Direk, "Lösemili çocuklar istedikleri gibi gülemiyor, istediklerini yiyemiyor, istedikleri zaman dışarıya çıkamıyor. Allah bütün hastalara şifa versin. İnşallah diğer lösemili çocuklar da en kısa zamanda iyileşir. Ben atlattım, çok zor geçti, onlarınki zor geçmesin." diye konuştu.

LÖSEV Antalya Koordinatörü Ercan Karalar da Yusuf Direk ile yaklaşık 3 yıl önce hastanede yollarının kesiştiğini ve zorlu mücadelede LÖSEV olarak kendisine, ailesine destek olduklarını söyledi.

Küçük çocuğun sağlığının şu anda iyi olduğunu dile getiren Karalar, "Yusuf da artık bizim ailemize katıldı. Onun bundan sonraki hayatında da her zaman yanında olacağız." ifadesini kullandı.

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