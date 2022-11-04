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Mahra'nın babası, Bitlis’te başıboş köpeklerin ısırdığı çocuğun ailesini ziyaret etti

AA

Mahra'nın babası, Bitlis’te başıboş köpeklerin ısırdığı çocuğun ailesini ziyaret etti

ANTALYA (AA) - Antalya'da, sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın anne ve babası, Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde sahipsiz köpek tarafından ısırılan ve kuduz teşhisi konulan 12 yaşındaki Mustafa E'nin ailesini Ankara'da ziyaret etti.

Mahra Melin Pınar’ın babası Güvenli Sokaklar Derneği Başkanı Murat Pınar, AA muhabirine, vakayı duyar duymaz çocuğun yattığı Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesine ailenin yanına gittiklerini söyledi.

Dernek olarak aileyi yalnız bırakmadıklarını aktaran Pınar, çocuğa kuduz vakası teşhisi konulduğunu, durumunun ağır olduğunu anlattı.

Pınar, çocuğun bir gün önce 3,5 saat süren bir ameliyata girdiğini belirterek, "Biz aileyle görüşürken doktorları aradı. 'Her an her şeye hazırlıklı olun' diye haber verdiler. O sırada yanlarında olmak çok acı vericiydi. Babası ayrı yıkıldı. Annesi zaten perişan. İlaçlarla ayakta duruyor. Allah'tan ümit kesilmez diyerek onları teselli etmeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

Güvenli Sokaklar Derneği olarak ziyaret sırasında Ankara'daki üyelerinin tamamının orada olduğuna dikkati çeken Pınar, şöyle konuştu:

"Ankara içinden ve dışından tüm üyelerimiz desteğe geliyorlar. Dernek olarak tüm avukatlarımız bu konuyla ilgili ailenin yanındalar. Konuyu araştırıyorlar. Neler gerekiyorsa aileye destek vererek yapacaklar. 5199 sayılı kanunun ilgili maddelerinin değişmesi için görüşmeler yapıyoruz. Acilen kanunun değiştirilmesi, belediyelerin görevlerini yapması, sokaktaki başıboş köpeklerin çocuklarımıza zarar vermemesi için toplatılması yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Sokaktaki bütün başıboş köpekler toplanana kadar, yaşam alanlarına alınana kadar mücadelemiz devam edecek."

Anne Derya Pınar da hastanenin yoğun bakımına çıkarken aynı şeyleri yaşamış biri olarak Bitlisli annenin duygularını birebir hissettiğini kaydetti.

Başıboş köpeğin kovalaması sonucu yaralanan Manisa'da Eren'in halen hastanede olduğuna değinen Pınar, "Yaşam mücadelesi veriyor. Ankara'da Bitlisli çocuğumuz hayat mücadelesi veriyor. Biliyorum ki onu teselli edebilecek hiçbir söz ve durum söz konusu olamaz ama önlenebilir durumlar nedeniyle ailelerin üzerine ateş düşmesi kabul edilebilir bir durum değil." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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