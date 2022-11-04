Antalya'da Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı açıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı kapılarını açtı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen fuar, Türkiye'deki 100 ayakkabı üreticisini, 45 ülkeden 800'ün üzerinde alıcıyla buluşturdu.

EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, sektör açısından önemli bir fuar düzenlediklerini söyledi.

Fuarın tamamen ihracata yönelik olduğunu belirten Demir, "Fuarda tamamen alıcılarla üreticileri bir araya getiriyoruz. Alıcılar ciddi alışveriş yapıyorlar. Yaklaşık 50 milyon dolarlık bir ticaret hacmi öngörüyoruz." dedi.

Türkiye'nin ayakkabıda dünyanın en önemli tedarikçilerinin başında geldiğini ifade eden Demir, Arnavutluk, Azerbaycan, ABD, Belçika, Avusturya, Bulgaristan, Beyaz Rusya, Gürcistan, İsrail, İtalya, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Litvanya, Lübnan, Macaristan, Moldova, Özbekistan, Polonya, Gana, Fas, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Türkmenistan ve Ukrayna'nın aralarında olduğu 45 ülkeden alıcıların fuarı ziyaret ettiğini bildirdi.

- Fuara özel ayakkabı yurt dışında sergilenecek

Fuarda sergilenmek üzere her yıl özel bir ayakkabı üretiliyor. Bu yıl da Mardinli ayakkabı imalatçısı İlhami Yıldız tarafından bir ayda üretilen, özel taşlarla süslenmiş el yapımı ayakkabı ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Yoğun ilgi gören ayakkabı, "Türkiye Ayakkabısı" etiketiyle gelecek yıl İtalya başta olmak üzere yurt dışı fuarlarda sergilenecek.





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