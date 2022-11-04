7. Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası öncesi Antalya'da açılış gecesi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da yarın yapılacak 7. Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası öncesi ünlü eski futbolcuların katılımıyla bir açılış gecesi gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğince organize edilen turnuvanın özel kokteyli, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlendi.

Geceye, Beşiktaş'ın eski Brezilyalı futbolcu Ailton'un yanı sıra, Erhan Albayrak, Sabri Sarıoğlu gibi eski isimler katıldı. Kokteylde teknik direktörler Hikmet Karaman ve Ziya Doğan da yer aldı.

Belek Turizm Merkezi'nde yarın yapılacak turnuvada; Antalyaspor, Galatasaray, Beşiktaş, Hannover 96, FC Nürnberg, FC Adler, ATFF ve Acun Medya veteran takımları mücadele edecek.









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