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Karaciğerinden parça veren baba, oğlunun ikinci kez kahramanı oldu

AA

Karaciğerinden parça veren baba, oğlunun ikinci kez kahramanı oldu

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Genetik hastalık yüzünden anne sütü dahil her türlü proteini tüketmesi yasak olan 4 yaşındaki Süleyman Akyürek, "Kahramanım" dediği babasından nakledilen karaciğer dokusuyla yaşama tutundu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaşayan Hüseyin-Reyhan Akyürek çiftinin tek çocukları Süleyman, 10 günlükken rahatsızlandı.

Nevşehir'de bir hafta yoğun bakımda kalan Süleyman, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada bir ay tedavi gören çocuğa, dünyada çok nadir görülen bir çeşit genetik rahatsızlık olan MSUD'a (Maple Syrup Urine Disease: Akçaağaç şurubu idrar hastalığı) teşhisi konuldu.

Anne sütü dahil protein tüketmemesi önerilen Süleyman, özel mamalarla beslendi. Sağlığına kavuşabilmesi için karaciğer nakli tavsiye edilen Akyürek ailesi, yaptıkları araştırmaların ardından Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezine başvurdu.

Tetkiklerde babanın dokusu uyumlu çıkınca Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip, minik Süleyman'a karaciğer dokusu nakletti. "Kahramanım" dediği babasından yapılan nakille yaşama bağlanan Süleyman, ilk kez yumurta ve et yedi, süt içti.

- "Herkes sevdiklerini organ beklerken kaybediyor

Baba Hüseyin Akyürek, AA muhabirine, MSUD hastalığını çocuklarından sonra ilk kez duyduklarını ve mücadele etmenin zor olduğunu dile getirdi.

Oğlunu süt içirmeden, protein tüketmeden büyütmek zorunda kaldıklarını anlatan Akyürek, şunları kaydetti:

"Çocuğum 3 aylıkken doktorlar, 'ister nakil olun, isterseniz ömür boyu diyetle besleyin' dediler. Biz de naklin çözüm olduğuna inandık. 2019'da Antalya'ya geldik, tetkikleri yaptırdık. Daha 13 aylıktı ve 7 kilodaydı. Doktorlar, Ürgüp'ten uzun yoldan gidip geleceğimiz için 10-11 kiloya ulaşmasını önerdi. Beş ay sonra istenilen kiloya ulaştığımızda da Kovid-19 salgını başladı. İki yıl aradan sonra çok şükür nakil olduk. Oğlum nakilden iki gün sonra ilk defa yumurtanın tadına baktı. Normalde protein tüketmesi yasaktı. Soframızın hiç tadı yoktu çünkü Süleyman yiyemiyordu. Allah razı olsun doktorlarımızdan oğlumun yüzü gülüyor artık."

Herkesi organ bağışına davet eden Akyürek, "Ben oğluma karaciğerimden parça verdim, onun kahramanı oldum. Ancak dokularımız uyumlu çıkmayabilirdi. Organ beklerken çocuğunu, annesini, babasını kaybedenler var. Onların da yaşam şansı bulabilmesi için lütfen bağış yapın." diye konuştu.

- "İlk 10 günden sonra bebeğimi hiç emzirmedim"

Anne Reyhan Akyürek ise 10 günlük olduktan sonra bebeğini hiç emziremediğini, sürekli hastanelerde yaşam mücadelesi verdiklerini anlattı.

Okula başlamadan oğlu sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Akyürek, "Günde 4 defa bir litre mama içiriyordum. Çocuğumla ilk defa aynı sofrayı rahatça paylaşabileceğim için çok mutluyum. Nakilden sonra yüzümüz artık gülüyor." dedi.

Prof. Dr. Aydınlı da MSUD hastası çocukların ancak nakille sağlıklarına kavuşabildiğini, bu şikayetlerden dolayı Türkiye'nin her bölgesinden hastaların merkezlerine başvurduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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