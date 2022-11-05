Antalya'da kaçak sigara ve uyuşturucu ele geçirildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da jandarma ekiplerince kaçak sigara ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Manavgat Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hacıobası yol kontrol noktasında durdurulan B.H'ye ait araçta şüphe üzerine arama yapıldı. Aramada 739 paket sigara ile kompresör bulundu, B.H. gözaltına alındı.

Gazipaşa ilçesinde Güney Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, yol kontrolü sırasında durdurulan bir otobüste arama yapıldı.

Narkotik dedektör köpeği Tokmak'ın da yer aldığı aramada, otobüsün bagajındaki poşette 1,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Poşetin sahibi olduğu belirlenen E.U. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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