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Çimento sektörü kömür yerine evsel atıkla "yeşil dönüşüme" katkı sağlamak istiyor

AA

Çimento sektörü kömür yerine evsel atıkla "yeşil dönüşüme" katkı sağlamak istiyor

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Çimento sektörü, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ve Paris İklim Anlaşması'na uyum ile Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda kömür yerine evsel atık kullanarak "yeşil dönüşüme" katkı sağlamak istiyor.

Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği (TÜRKÇİMENTO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, 16. TÜRKÇİMENTO Uluslararası Teknik Seminer ve Sergisi için geldiği Antalya'da, AA muhabirine, sektörün, yenilenebilir enerji kaynakları konusunda çalışmalar yaptığını belirtti.

İklim değişikliği tehlikesine karşı küresel çapta bir hareket başlatıldığını dile getiren Yücelik, sektör olarak buna kayıtsız kalmadıklarını ve "yeşil dönüşüm" için ciddi bir çaba gösterdiklerini ifade etti.

- "Fabrikalarımız bertaraf tesisi gibi"

Özellikle atık yakma noktasında bir çalışma yürüttüklerini anlatan Yücelik, "Yakıtta kömür yerine atık kullanımıyla karbondioksit emisyonunu olabildiğince azaltma noktasında gayret içerisindeyiz. Bununla alakalı ciddi projelerimiz var. Ancak bunu tek başına yapmamız mümkün değil. Devletten ve belediyelerden destek almamız gerekiyor. Fabrikalarımız her şeyi yakabilme özelliğine sahip, aslında bertaraf tesisi gibi. Evsel atıkları çimento fabrikalarında kömür yerine idame yakıt olarak kullanabiliriz." dedi.

Yücelik, belediyelerin topladıkları evsel atıkların çimento fabrikalarında atık olarak kullanılmasıyla daha ekonomik şekilde bertaraf edilebileceğine işaret etti.

"Türkiye'de yeterli miktarda atık var ama düzgün bir şekilde toparlanıp, düzenlenmesi gerekiyor. Sektör olarak hazırız, altyapımız da hazır, hemen başlayabiliriz." diyen Yücelik, bu uygulamayla kömür kullanımının daha da azaltılabileceğine dikkati çekti.

Yücelik, toplumsal bir bilinçlenmeyle projenin hayata geçirilebileceğini kaydetti.

Sektörün gerek yurt dışı gerekse yurt içi satışlarında geçen yıla göre az miktarda düşüş yaşandığını dile getiren Yücelik, 120 milyon tonluk üretim kapasitesine sahip olduklarını ve üretimde ya da kapasitede herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını, talebe göre üretim yaptıklarını belirtti.

Yücelik, "Gündemde TOKİ var ve konut sayısına baktığımızda önemli bir proje. Çimentonun daha fazla tüketildiği devlet ve alt yapı yatırımlarıdır. Bunların da önümüzdeki dönemde artacağını düşünüyoruz. Gelecek yıl, tabii kış uzamazsa ilk iki çeyrekte geçen yıla göre artış bekliyoruz." diye konuştu.

- Dünyanın dört bir yanına çimento ihracatı

Yücelik, Türkiye'de çimento ithalatının söz konusu olmadığını, ülkenin dünyanın en büyük ikinci ihracatçısı olduğunu aktardı.

Çimentodaki talep daralmasını yurt dışı satışlarında da yaşadıklarını ifade eden Yücelik, şöyle devam etti:

"ABD, Afrika, Latin Amerika, Balkan ülkeleri ve Gürcistan da dahil birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Ukrayna da önemli pazarımız. Savaş durduktan sonra orada da daha fazla talep olacaktır ama şu anda dünyanın genelinde talep noktasında bir daralma var."

Sektörün kömürde dışa bağımlılık yaşadığını ve en büyük tedarikçinin de Rusya olduğunu anlatan Yücelik, bu açıdan evsel atık projesinin kömüre alternatif olabileceğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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