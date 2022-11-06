Alanya'da jandarmaya 14 sikke teslim edildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, satması için kendisine verildiğini öne sürdüğü 14 sikkeyi jandarmaya teslim etti.

Konaklı Mahallesi'nde yaşayan A.Ö. (36), İlçe Jandarma Komutanlığına başvurarak, H.K'nin satması için kendisine 14 sikke verdiği beyanında bulundu.

Sikkeleri teslim alan jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Tarihi madeni paralar, incelenmek ve envantere kaydedilmek üzere Alanya Müze Müdürlüğüne gönderildi.

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