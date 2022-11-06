Antalya Şehir Hastanesi'ne alternatif yollar yapılıyor

ANTALYA (AA) - Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Şehir Hastanesi’ne Korkuteli ve Burdur istikametinden ulaşımı sağlayacak kara yolunda devam eden çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehrin dört bir tarafından vatandaşların hastaneye rahat ulaşımını sağlamak amacıyla bugüne kadar 5 alternatif yol açan Kepez Belediyesi, bölgeye 6. yol güzergahını da kazandırıyor.

Yol çalışmalarını inceleyen Başkan Tütüncü’ye arazi inceleme gezisinde Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır ve Fen İşleri Müdürü Ali Aslan da eşlik etti.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Tütüncü, "Hastanemizin bağlantı yollarını en güzel şekilde açmak için arkadaşlarımız büyük bir gayretin, büyük bir heyecanın içerisindeler. Hastaneye şehirden ulaşan 5 yol yaptık. Şimdi trafiği rahatlatacak bir altıncı yolu daha ilave ediyoruz. Bu yolları yapmak aslında bizim için son derece mutluluk verici. Bölgeye değer kazandırıyoruz, trafiği rahatlatıyoruz, zamandan da yakıttan da tasarruf sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.



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