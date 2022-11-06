Muratpaşa Belediyespor, Karşıyaka'yı 3-0 mağlup etti

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ANTALYA (AA) - Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Voleybol 1. Lig'inin 4’üncü haftasında Karşıyaka'yı 3-0 mağlup etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Muratpaşa’nın Sultanları" kendi evinde İzmir temsilcisi Karşıyaka’yı konuk etti.

Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Muratpaşa, "Kadına el kalkamaz" yazılı pankartla çıktı.

Karşılaşmada ilk set 25-18 Muratpaşa’nın üstünlüğüyle geçti. Ev sahibi takım, ikinci seti 25-22 ve üçüncü seti de 25-23 alarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Muratpaşalı sporcular galibiyeti sahada Belediye Başkanı Ümit Uysal ve kulüp yöneticileriyle kutladı.

Muratpaşa, bu galibiyetle ligde ilk defa rakibine set vermeden bir maçtan galip ayrılmış oldu.

Puanını 9’a yükselten Muratpaşa, gelecek hafta Balıkesir deplasmanında Edremit Belediyesi Altınoluk’la karşılaşacak.

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