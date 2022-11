Bakan Kasapoğlu, 2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nın açılışında konuştu:

ANTALYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye, her alanda olduğu gibi sporda da markasını her geçen gün artırıyor, güçlendiriyor." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen 2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nın açılış programında yaptığı konuşmada, şampiyonanın Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendiğini belirterek, 3 yıllık hasreti bugün sonlandırdıklarını söyledi.

Satranç sporcularını Türkiye'de ağırlamaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Kasapoğlu, "Her branşta iddiamız olduğu gibi her branşta mükemmel altyapı tesislerimiz var. Satrançta da atılımlar yaptık. Satrancı gençlere sevdirme adına birçok çalışma yaptık. Bu çalışmalar sonucunda 1 milyon 200 binden fazla lisanslı sporcuya ulaştık. Satranç, en fazla lisanslı sporcumuz olan branş." diye konuştu.

Kasapoğlu, Azerbaycan'da geçen ay düzenlenen FIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nda milli takımın şampiyon olduğunu hatırlatarak, milli takım sporcularını başarılarından dolayı kutladı.

Sporcuların her zaman kendilerine mutluluk yaşattığını dile getiren Kasapoğlu, "Gençlerimize ve sporcularımıza hep güvendik. İhtiyaçları ve talepleri noktasında hep yanlarında olduk. Onlar da bizi hiçbir zaman mahcup etmedi. Her zaman spor ahlakına uygun tavırları, başarıyla birer gurur vesilesi oldular." ifadelerini kullandı.

Bu başarı öyküsünü hep birlikte yazdıklarını vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye, her alanda olduğu gibi sporda da markasını her geçen gün artırıyor, güçlendiriyor. Bunun arkasında büyük bir çaba ve gayret var. Birazdan tenis şampiyonasına gideceğim. Sabah triatlon yarışı vardı. Dünyanın her yerinden binlerce sporcu vardı. Her gelen sporcunun altyapıya ve organizasyonların başarısına olan hayranlığı Türkiye'nin artık bir spor ülkesi olduğunu, spor turizminde de marka bir ülke olduğunu gösteriyor. Bu çerçevede hem tesis altyapısıyla hem organizasyon becerileriyle ve tabii ki donanımlı antrenörleri ve birbirinden başarılı sporcularıyla daha büyük hedeflere hep birlikte gidiyoruz. Her alanda başarılı sonuçlarla ay-yıldızımızı yükseklerde dalgalandırıyoruz."





- Azmaiparashvili: "Hayatımda böyle bir organizasyon görmedim"





Avrupa Satranç Birliği Başkanı Zurab Azmaiparashvili de şampiyonanın, Avrupa'nın en büyük satranç organizasyonu olduğunu belirtti.

Bir organizasyonu Türkiye kazandığı zaman çok mutlu olduklarını anlatan Azmaiparashvili, "Buradaki organizasyon yeteneğinin farkındayız. Hayatımda böyle bir organizasyon görmedim. Çok güzel bir organizasyon olmuş. Bu kadar büyük bir etkinlik devletin katkısı olmadan olamazdı. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.





- Türkiye'nin 196 sporcusuyla katıldı





Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ise şampiyonada, geleceğin usta sporcularının mücadele edeceğini söyledi.

Türkiye'ye birçok ilki yaşattıklarını ifade eden Tulay, "Uluslararası turnuvalardan toplamda 603 madalyayla döndük. Her bir başarı bizi daha da yüreklendirdi. Sporcularımızı daha cesaretli, daha hevesli görüyoruz ve bu da bizi çok mutlu ediyor." dedi.

Konuşmaların ardından, FIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nda şampiyon olan milli takım sporcuları kupalarını Bakan Kasapoğlu'na takdim etti.

Kasapoğlu, şampiyonanın açılış hamlesini yaparak sporculara başarılar diledi.

2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonasında, 46 ülkeden binin üzerinde sporcu mücadele ediyor. Türkiye'nin 196 sporcu ile katıldığı şampiyonada Rusya'dan 77, Polonya'dan 49, Azerbaycan'dan 40, Fransa'dan 37, Ukrayna'dan 34, Belçika'dan 33, Romanya ve Ermenistan'dan 31'er sporcu madalya için yarışacak.

