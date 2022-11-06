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ANTALYA (AA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta mücadele eden Kumluca Belediyespor, ligin altıncı haftasında kendi sahasında karşılaştığı Meram Kara Kartallarspor'u 3-0 mağlup etti.

Kumluca Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Mert Korel, Ahmet Onur Çiçek ve Merve Turan hakem üçlüsü yönetti.

Konuk Meram Kara Kartallarspor'un vuruşuyla başlayan karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren ev sahibi Kumluca Belediyespor, rakibine karşı üstün bir futbol sergiledi. 6. dakikada gelişen bir atakta ceza alanı dışından kalecinin öne çıktığını gören Kumluca Belediyespor'dan Serkan Özkan aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra ataklarını daha da arttıran Kumluca Belediyespor, 18. dakikada Hakan Doğan'ın sert şutuyla 2-0 öne geçti.

İlk yarısı bu skorla sona eren maçın ikinci yarısında her iki takımda kontrollü bir futbol ortaya koyarak başladı. Karşılıklı ataklarla devam eden maçın 88. dakikasında ceza alanı önünde topla buluşan Serkan Özkan, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 3-0 yaptı.

Maçta başka gol olmayınca Kumluca Belediyespor sahadan 3-0 galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapattı ve grup liderliğini sürdürdü.

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