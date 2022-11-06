Bakan Kasapoğlu, tenis turnuvaları ödül törenine katıldı

ANTALYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da düzenlenen Davis Cup Juniors (Erkekler) ile Billie Jean King Cup Juniors (Kadınlar) finallerinde dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Megasaray Tenis Akademisi kortlarında 23 ülkeden 32 takımın katıldığı organizasyon, final müsabakalarıyla sona erdi.

Davis Cup Juniors'ta Brezilya birinci olurken, ikinciliği ABD, üçüncülüğü ise İtalya kazandı.

Billie Jean King Cup Juniors'ta ise ABD birinci, Çekya ikinci ve Japonya da üçüncü oldu.





- Bakan Kasapoğlu: "Türkiye iddiasını büyüterek devam ettiriyor"

Bakan Kasapoğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, milli sporcu Adem Asil'in İngiltere'de düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazandığını söyledi.

Sporun her alanında iddialarını, hedeflerini gerçekleştirirken bir yandan da yeni hedefler belirlediklerini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"2019'da dünya şampiyonu İbrahim Çolak bizi gururlandırmıştı. Dün, 2022 için Adem Asil gururlandırdı. Bu vesileyle yeni şampiyonumuz Adem Asil'i gönülden tebrik ediyoruz. Tabii ki başarılar önemli. Başarıya odaklanmak, o başarıya sahip olmak ve onu gerçekleştirmek önemli. Ama başarıyı sürdürmek daha önemlidir. Dünkü cimnastik başarımız, sürdürülebilirliğin var olduğunu, bu anlamdaki Türkiye'nin güçlü yürüyüşünü gösteriyor. Teniste ve diğer branşlarda da aynı durum söz konusu. Her branşta Türkiye iddiasını başararak, büyüterek, güçlendirerek devam ettiriyor."

Bakan Kasapoğlu, sporun sağlıklı yaşamın en önemli unsurlarından biri olduğunu dile getirerek, bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığın en büyük aracı olduğunu vurguladı.





- "Spor etkinlikleri için Türkiye artık aranılan bir ülke"

Sporun aynı zamanda diplomasi, devasa ekonomik boyutu olduğunu aktaran Kasapoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Su sporlarından ekstrem branşlarına, kış sporlarına kadar her alanda mükemmel altyapılarımız var. Dünya kupası nedeniyle Antalya başta olmak üzerine Türkiye'nin pek çok şehri, dünyanın ve Avrupa'nın dünyaca ünlü pek çok futbol takımına kamplar vesilesiyle ev sahipliği yapacak. Türkiye artık spor turizminde bir marka. Türkiye'de her alanda olduğu gibi sporda da engin vizyon var. O engin vizyonun öncü liderliği var. Sayın Cumhurbaşkanımızın, o anlamdaki gayretleri, çabaları, liderliği var. Altyapısıyla sporcu yetiştirmesiyle spor turizminden endüstrisine çok büyük söz sahibi olan bir ülke olarak bir devrimi gerçekleştirdik. İşte onu sürdürebilir kılma, tabana yayma adına gerektiğinde mahalle mahalle köy köy gezerek büyük adımlar attık. Spor etkinlikleri için Türkiye artık aranılan bir ülke."

Kasapoğlu, 2021'de salgına rağmen teniste 174 organizasyona ev sahipliği yaptıklarını hatırlatarak, 2022'nin 10 ayında ise bu sayının 180 olduğunu belirtti.

Uluslararası Tenis Federasyonu Başkanı David Haggerty da sporcuların bu turnuvalarda ülkelerini temsil etmesinin büyük bir onur olduğunu ifade etti.



Kasapoğlu, konuşmalarının ardından dereceye giren takımlara ödüllerini verirken Haggerty'e de plaket takdim etti.

















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