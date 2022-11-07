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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyaspor, ligde son üç maçını kazanarak yükselişe geçti

AA

Antalyaspor, ligde son üç maçını kazanarak yükselişe geçti

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da, son üç haftada üst üste galip gelmenin mutluluğu yaşanıyor.

Ligde son mağlubiyetini 10. haftada Corendon Alanyaspor'a karşı dış sahada 3-2'lik skorla yaşayan kırmızı-beyazlılar, 11. haftada konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1, 12. haftada Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yendi etti.

Dün VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Akdeniz ekibi, 13. hafta mücadelesini 4-2 kazanarak ligde üst üste üçüncü galibiyetine ulaştı.

Bu sonuçla puanını 16'ya çıkaran Antalyaspor, ligde üç haftada 16. sıradan 9. sıraya kadar yükseldi.

Ligde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyeti bulunan Fraport TAV Antalyaspor, 14. haftada 13 Kasım Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak.


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