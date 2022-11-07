Antalya'da seyir halindeki kamyon alev aldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da seyir halindeyken alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi.

Kepez ilçesi Kırçiçeği Caddesi'nde, Yalçın Ortak'ın kullandığı 07 ARB 923 plakalı kamyonda, seyir halindeyken yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü, kamyonu yolun kenarına çekerek, durumu itfaiyeye bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, kamyon kullanılamaz hale geldi.

Yanan aracın başında arkadaşıyla gözyaşı döken Ortak, gazetecilere, seyir halindeyken direksiyonun alt bölümünden bir anda alevlerin yükseldiğini, yangın söndürme tüpüyle müdahale etmelerine rağmen alevlerin büyüdüğünü söyledi.

Yangını söndürmek için mücadele verdiklerini anlatan Ortak, "Alevler bir anda sardı, canımızı zor kurtardık. Ekmek teknemiz gitti." diye konuştu.

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