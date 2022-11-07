Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Antalya'da üniversite öğrencileriyle buluştu:

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ANTALYA (AA) - Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Antalya'da üniversite öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen program kapsamında söyleşiye katıldı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Bezmi Alem Valide Sultan Yurdu'nda gerçekleştirilen söyleşide konuşan Ortaylı, öğrencilere kariyerleri için tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilere, hayallerine kavuşmaları için mücadeleyi kaybetmemelerini öneren Ortaylı, şunları kaydetti:

"Kendinizi birçok yönden geliştirmeniz gerekiyor. Çok engeller var. Kendinize iş yaratmayı düşüneceksiniz. Gidip dünyayı görmek lisanınızı geliştirmek her kula vacip. Bunu yapmalısınız, yapınca değişirsiniz. Bazı şeyleri genç yaşta öğrenmek zorundasınız. Düşünebileceğiniz, kendinizi yeniden düzenleyebileceğiniz bir fırsata sahip olmanız gerekir. Başından gemileri yakıp kendinizi bırakamazsınız. Siz, hayatı yaşamak, görmekle mükellefsiniz. Öğreneceksiniz, dünyayı göreceksiniz ve daha sonra karar vereceksiniz."

Türkiye'ye bir kurtarıcı gözüyle bakan ülkelerin olduğuna dikkati çeken Ortaylı, Türk olmanın zor ancak imtiyaz olduğunu ifade etti.

"Türk milletinin tarihten gelen bir mirası vardır. Bu miras ona kısmen bir imtiyazdır. Siz gençler bu mirasa sahip çıkmak, hayatınızı, öz yaşamınızı himaye etmekle mükellefsiniz." diyen Ortaylı, önce mümkün olanın üzerine gitmek gerektiğini aktardı.

Ortaylı, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.





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