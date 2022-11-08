Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu, Londra'da fuara katıldı:

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer İlçe Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, bu sene 75 bin İngiliz misafir ağırladıklarını bildirdi.

Topaloğlu, yaptığı açıklamada, Londra'da düzenlenen World Travel Market Fuarı'nda Kemer'i en iyi şekilde tanıtmak için görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

İngiltere pazarını ön plana çıkarmak için fuara katıldıklarını belirten Topaloğlu, İngiliz misafir getiren seyahat acentelerinin temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Bu yıl Kemer'in iyi bir turizm sezonu geçirdiğini aktaran Topaloğlu, İngiliz pazarını çok önemsediklerini ifade etti.

Topaloğlu, bu yıl Kemer'de İngiliz misafir potansiyelinin iyi olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Kemer'de bu yıl yaklaşık 75 bin İngiliz misafir ağırladık. Bu sayıyı daha da yukarıya çekmek istiyoruz. Bunun için çalışmalarımız hızla sürüyor. Londra'daki turizm fuarında Kemer'imize İngiliz misafir getiren seyahat acente temsilcileriyle bire bir görüşmelerimiz oluyor. Daha önce bu fuarda yer alıyorduk ama uzun bir süre katılmadık. Yıllar sonra tekrar buradayız. Kemer'i sadece deniz, kum ve güneşin yanında doğa, yürüyüş, spor aktiviteleri ve eko tatil seçenekleriyle de tanıtacağız."









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