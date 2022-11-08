Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden, "Atatürk'ü Anma Konseri"

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ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı dolayısıyla "Atatürk'ü Anma Konseri" düzenleyecek.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, müzik düzenlemeleri Antalya DOB orkestra sanatçısı Gürhan Keser tarafından hazırlanan gecede eserler, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarından seçilmiş slayt ve video gösterimi eşliğinde seslendirilecek.

Solist sanatçılar soprano Serap Demirhan Işık ve Gizem Şener, tenor Erdi Can Aybaş ve Burak Pektaş, piyanist Yücel Yalçın ve Gürhan Keser'in sahne alacağı konserde ışık tasarımı ise Mustafa Eski'ye ait.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Atatürk'ü Anma Konseri", 10 Kasım Perşembe saat 20.00'de başlayacak.

Konserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebiliyor.

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