Antalya'da çatılarını güneş panelleriyle donatan fabrika sayısı artıyor

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ANTALYA (AA) - Antalya'da faaliyet gösteren bir fabrika daha enerji ihtiyacını çatısına döşettiği güneş panellerinden karşılamaya başladı.

Güneş paneli üreticisi CW Enerji'nin Üst Yöneticisi Volkan Yılmaz, yaptığı açıklamada, fabrikadan otellere kadar birçok alanda hayata geçirdikleri güneş enerji santralleri ile karbondioksit emisyonu azaltılmasına katkı bulunduklarını belirtti.

Antalya'da bir fabrikanın çatısına daha güneş paneliyle donattıklarını bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"427,2 kWp gücündeki güneş enerji santrali kurulumunu tamamladık. GES projesi ile firma yılda yaklaşık 42 ağacı kurtararak 279 bin 130 kilogram karbondioksit eşdeğeri kadar emisyonun önüne geçecek ve enerji ihtiyacını kurduğumuz güneş enerji santrali karşılayacak. Firma güneş enerji santrali ile enerji maliyetlerinden büyük oranda tasarruf sağlarken çevreye de hizmet etmiş olacak."

Son teknolojinin yer aldığı üretim hatları ve güçlü ekipleriyle kaliteli üretim yaptıklarını vurgulayan Yılmaz, yüksek kalite standartlarında ürettikleri güneş enerji panelleriyle sektörde fark yarattıkları belirtti.

Müşteri memnuniyetini birinci derecede misyon edinmiş bir anlayışla çalıştıklarının altını çizen Yılmaz, enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol üstlendiklerini ve geliştirdikleri projelerinin sanayiciler için önemli fırsatlar sunduğunu bildirdi.

Sanayicilerin güneş enerjisi sistemleriyle çevreci bir şekilde kendi enerjilerini üreterek, enerji maliyetlerindeki artışın da önüne geçtiklerine işaret eden Yılmaz, "Güneş panelleri işletmeler için büyük avantaj sunuyor. Kurulum maliyetinin uygun olması ve hızla enerji üretmesi açısından güneş enerji santralleri fabrikalardan çiftliklere, otellerden alışveriş merkezlerine kadar birçok alanda tercih edilir hale geldi." ifadesini kullandı.





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