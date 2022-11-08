Serik Belediyespor, Beşiktaş maçına hazır

ANTALYA (AA) - TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Antalya ekibi, yarın saat 21.00'de başlayacak maçın son antrenmanını kulüp tesislerinde teknik direktör Cem Kavcak yönetiminde gerçekleştirdi.

Kavcak, gazetecilere yaptığı açıklamada, zor bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.

Serik Belediyespor'un kupada ilk kez dört büyüklerden bir takımla karşılaşacağına dikkati çeken Kavcak, "Bu anlamda hem kulüp, hem camiamız, hem de oyuncularımız heyecanlı. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, sahada iyi bir oyun, iyi bir mücadele ortaya koymak istiyoruz. Bu bilinçle sahaya çıkacağız." dedi.

Takım kaptanı kaleci İbrahim Demir ise Beşiktaş maçının güzel ve keyifli geçmesi temennisinde bulunarak, "İnşallah yeneriz, gönlümüz bu yönde. İki takıma da başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Serik Belediyespor'a Beşiktaş'tan kiralık olarak gelen stoper Erdoğan Kaya da yetiştiği takıma karşı oynamanın güzel bir duygu olacağını dile getirdi.

Maçta ellerinden geleni yapacaklarını belirten Erdoğan, "Kiralık bir oyuncu için çok büyük bir şans olduğunu biliyorum. Ben de bu şansı iyi değerlendireceğimi düşünüyorum. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Tekrar o atmosferde bulunmak, onlara karşı oynamak benim için onur ve gurur verici." diye konuştu.





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