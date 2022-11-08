Akdeniz Üniversitesinde 40 yılda 6 binden fazla organ nakli yapıldı

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ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, 40 yıldır faaliyet gösteren merkezlerinde şimdiye kadar 6 binden fazla organ naklinin yapıldığını belirtti.

Aydınlı, AA muhabirine, organ bağışının önemini 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası'na sıkıştırmadan, sürekli anlatarak bağış oranlarını yükseltmek gerektiğini söyledi.

Kovid-19 salgını sürecinde oldukça azalan organ bağışının, Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirlerle yeniden yükselmeye başladığını aktaran Aydınlı, organ bulmanın tek yolunun bağış olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de canlı vericili organ naklinin çok fazla olduğuna işaret eden Aydınlı, "Yaptığımız nakillerin yüzde 80'den fazlası canlı vericili. Beyin ölümü gerçekleşen kişilerin bağışlanan organlarıyla yaptığımız nakil yüzde 20 civarında. Yapay organlar üzerine çalışma yapılıyor ancak şu anda yok. Sadece kadavradan ya da canlı vericiden nakil yapabiliyoruz." diye konuştu.

- "30 binin üzerinde organ bağışı bekleyen hasta var"

Diyanet İşleri Başkanlığının 1980'lerden itibaren organ bağışının dinen uygun olduğuna dair fetva verdiğine dikkati çeken Aydınlı, şöyle devam etti:

"Beyin ölümü demek, dinen, tıbben, hukuken de ölüm demek. Beyin ölümü tanısı konulmuş insanlardan hiçbirinde geri dönüş olmadı. Beyin ölümü gerçek ölüm demektir, insanlara bunu anlatabilirsek, insanımız bunu kabullenirse bağışta bulunabilir. Özellikle sağlıkçılar olarak beyin ölümünü çok iyi anlatmamız gerekiyor. Çünkü organ bağışını o zaman artırabiliriz. Türkiye'de 30 binin üzerinde organ bağışı bekleyen hasta var. Yüzde 3,6 civarındaki bağış oranı yüzde 15'e çıktığında, iki üç yıl içinde nakil bekleyen hastalar organa kavuşacaktır."

- "6 binin üzerinde nakil yapıldı"

Aydınlı, 40'ıncı yılında olan merkezlerinde şu ana kadar 5 bin 193 böbrek, 741 karaciğer, 112 kalp ve 78 pankreas olmak üzere 6 binin üzerinde nakil yapıldığını kaydetti.

Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin de 5 ekstremite (kol-bacak), 5 yüz ve 2 rahim nakli gerçekleştirdiğini hatırlatan Aydınlı, çok çeşitli nakillerin yapıldığı tek merkez olduklarını anlattı.

Aydınlı, kornea ve kemik iliği nakilleri de yapılan merkezin, ince bağırsak nakli için ruhsat aldığını bildirdi.

Merkezde ilklerin başarıldığını vurgulayan Aydınlı, "Bu sene 185 böbrek, 50 karaciğer nakli gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar 220'nin üzerinde böbrek ve 60'ın üzerinde karaciğer nakli olmasını hedefliyoruz. Yıl bitmeden pankreas nakillerine yeniden başlanmasını öngörüyoruz." dedi.

- "Yabancılar tecrübelerimizden yararlanıyor"

Canlı vericili nakillerde önemli tecrübeye sahip olduklarına dikkati çeken Aydınlı, "Çok iyi canlı vericili nakiller yapıyoruz. Ama sağlıklı bir insanı neden ameliyat edelim, riske sokalım." ifadelerini kullandı.

Dünya literatürüne kazandırdıkları çalışmalarının olduğunu dile getiren Aydınlı, "Yurt dışında daha çok kadavradan nakil olduğundan, yabancılar canlı vericili nakillerde tecrübelerimizden yararlanıyor." diye konuştu.

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