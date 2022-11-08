Antalya'daki yaş sebze ve meyve üreticilerinden Tayland'a ticari ziyaret

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ANTALYA (AA) - Antalya'daki yaş meyve ve sebze üreticileri, ihracatı artırmak için Tayland'a ticari heyet ziyareti gerçekleştirdi.

Antalya Ticaret Borsası Başkanvekili Halil Bülbül, Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan'ın başkanlığındaki heyet, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) Projesi kapsamında Tayland'ın başkenti Bangkok'a gitti.

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Serap Ersoy ile Ticaret Müşaviri Öykü Ünal'ı ziyaret eden heyet, Asya Meyve Lojistik Uluslararası Meyve, Sebze Ticaret Fuarı'na katıldı.

Borsa Başkanvekili Bülbül, yaptığı açıklamada, Antalya'nın yaş meyve ve sebze üretiminde ciddi potansiyele sahip olduğunu belirtti.

İhracat alanında pazarı genişletmek amacıyla Tayland'a ticari bir ziyaret gerçekleştirdiklerini bildiren Bülbül, şunları kaydetti:



"Üretimimizi ihracata yönlendirmek için alternatif pazar arayışındayız. Hedefimiz ürettiklerimizi daha fazla ihraç edebilmek. Karşılıklı ticaretini yapabileceğimiz tarım ürünleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Gerek ikili, gerekse heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdik. Başarılı ve verimli bir ziyaret oldu."



Taylan'daki yaş sebze ve meyve hali ile Rayong kentindeki tropikal meyve bahçelerini gezdiklerini anlatan Bülbül, işleyişler ve ürün yetiştiriciliği hakkında bilgi aldıklarını ifade etti.



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