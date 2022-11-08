Antalya'da 2 kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde 2 kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

M.K'nin (43) kullandığı 07 ATZ 991 plakalı kamyonet, Hasyurt Mahallesi Akdeniz Bulvarı'nda B.Y. (18) idaresindeki 35 HLJ 42 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücülerden B.Y. yaşamını yitirdi, T.K, C.T. ve M.K. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Finike Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.