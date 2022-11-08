Muratpaşa Belediyesince Girne Belediyesi'nden gelen heyete "zabıta" eğitimi

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ANTALYA (AA) - Muratpaşa Belediyesince KKTC'den kardeş kenti Girne Belediyesi'nden gelen 6 kişilik heyete "zabıtanın görev ve yetkileri" hakkında eğitim verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğünce gerçekleştirilen eğitim programına Girne Belediyesi'nde görevli 6 kişi katıldı. Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere katılım belgeleri verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sadece Girne'den değil, Türkiye'den de farklı bölgelerinden Muratpaşa Belediyesi'nin projelerini incelemek için gelenlerin olduğunu belirtti.

Belediyeye ait Turunç Masa, Çevreci Komşu Kart, yeraltı konteynerleri, asfalt plent tesisi, eğitim kurumları çalışmalarının ilgi çektiğini ifade eden Uysal, belediyecilik çalışmalarında hayata geçirdikleri projelerle örnek olduklarını ifade etti.







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