Kepez Belediyesi'nden Namık Kemal Ortaokulu'na çok amaçlı salon

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ANTALYA (AA) - Kepez Belediyesi tarafından Namık Kemal Ortaokulu'na çok amaçlı salon yaptırıldı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, salonun açılış töreninde yaptığı konuşmada, bir okula daha güzel bir eser kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Salona "Münür Yoran" isminin verildiğini aktaran Tütüncü, şunları kaydetti:

"Bu okulda bir zamanlar Münür hoca, vardı. Kendisi okulun Fen Bilgisi öğretmeniydi. Vatanperver, bayrağına, vatanına, milletinin değerlerine aşık biriydi. Güzel nesiller yetiştirmek için Anadolu'nun dört bir tarafını dolaştıktan sonra, bu okulda görev yapmaya başladı. Erken gelen bir vefatla aramızdan ayrıldı. Bu nedenle bu salona Münür hocanın ismini verdik."

Öğrencilere daima başarılı olmaları tavsiyelerinde bulunan Tütüncü, belediye olarak her konuda yanlarında olacaklarını bildirdi.

Tütüncü, Kepez'deki eserlerin arkasında Belediye Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır'ın da büyük emeği olduğunu belirterek, "Kepez'de en zorlu işleri hanımefendiler yapıyor, onlar da başarılı oldukları için Kepez Belediyesi başarılı oluyor." ifadesini kullandı.

Okul Müdürü Erhan Çatal da öğrenciler adına Tütüncü'ye ve ekibine teşekkür etti.



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