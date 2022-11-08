Alanya'daki Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu'na 10 heykeltıraş katıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Alanya Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu başladı.

Alanya Belediyesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle belediye binası arkasında gerçekleştirilen sempozyuma, Türkiye, Belçika, Çekya, Ukrayna, Polonya, Hollanda'dan 10 heykeltıraş katıldı.

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 17. Alanya Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu'nun başlangıcını yaptıklarını söyledi.

Yücel, bir ay sürecek etkinlikte her yıl farklı bir tema üzerinde çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Bu yıl özgün bir tema üzerinde çalışılacak. Heykeltıraşlar kendi tercihleriyle eserlerini ortaya çıkaracak. Bu eserler de şehrimizin sosyal alanlarında sergilenecek. Bugüne kadar yapılan sempozyumda ortaya çıkan 200'e kadar eseri, sosyal donat alanlarında sergiledik. Bunları da sempozyum bitince şehrin muhtelif yerlerinde sergileyeceğiz."

17. Alanya Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu'nda heykel yapacak sanatçılar şu isimlerden oluşuyor:

Aslışah Erdem, Çağdaş Erçelik, Ecem Yerman, Murat Özver, Yıldız Güner (Türkiye), Sylvain Patte (Belçika), Robert Bucek (Çekya), Jerome Symons (Hollanda), Anna Teresa Rasinska (Polonya), Michael Levchenko (Ukrayna)





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