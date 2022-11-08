Antalya'da "13. Mutfak Eşyaları ve Ev Tekstili İhracat Fuarı" başladı

ANTALYA (AA) - Antalya'da mutfak eşyaları ve ev tekstili sektörü temsilcileri "13. Mutfak Eşyaları ve Ev Tekstili İhracat Fuarı"nda bir araya geldi.

Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde düzenlenen fuara, 35 ülkeden 120 üretici firma ile 650 yabancı alım heyeti katıldı.

Fuarı gerçekleştiren şirketin başkanı Şahin Bayram, gazetecilere, fuara bu yıl başta Kuzey Afrika olmak üzere birçok ülkeden ciddi ilgi olduğunu söyledi.

Fuara 35 ülkeden misafirlerin katıldığını vurgulayan Bayram, "120 üretici firmamız fuarda yer alıyor, 4 gün sürecek fuarımızda misafirlerimiz ticaretlerini gerçekleştirip Antalya'nın turistik yerlerini gezecek ve tatil yapacaklar." dedi.

Son dönemlerde ülke için ihracat vurgusunun önemli olduğunu kaydeden Bayram, ihracatın kendileri içinde çok önemli olduğu ifade etti.

İhracata yönelik ülkeden çıkan toplu iğneyi dahi önemsediklerini anlatan Bayram, şunları dile getirdi:

"Mutfak ekipmanları olarak 2022 yılını sektörel bazda 8 milyar dolarlık ihracat rakamıyla tamamlamayı hedefliyoruz. 2023 yılı hedefimiz ise 12-14 milyar dolar olarak öngörüyoruz. Bu 4 günlük sürede ihracatımıza katkı sağlamak amacıyla konuya seferberlik olgusu ile yaklaşıyoruz. 2022 yılını bir önceki yıl verileri ile karşılaştırırsak ocak, ekim ayları arasında ülke olarak ihracatımızda yüzde 15,4 artış gerçekleşti. 209 milyar dolarlık bir ihracat hacmine ulaştık. Yıl sonunu ciddi ve tutarlı bir rakamla kapatıp ihracat hacmine ivme kazandırmayı düşünüyoruz. Bizler de elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışacağız. Burada sadece ticaret değil kültürel etkinliklerle ülkemizi tanıtmak için buradayız."

Salgın süreciyle insanların zorlanmaya başladığını, üretici firmaların ürün tedariki ve ham madde sağlanmasında zorluklar yaşadıklarını kaydeden Bayram, Türkiye'nin yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ihracat rakamlarını artırarak değerini ortaya koyduğunu belirtti.

İhracatı sadece Türkiye'den yapmadıklarını, dünyanın çeşitli ülkelerinde sergi alanı, ofis ve yerleşik ekiplerinin olduğunu aktaran Bayram, "İlgili ülkelerdeki ürün taleplerini, ihracat olgularını rakiplerimizi sahada anlık görebiliyoruz. Bu güçle birlikte yaptığımız fuarımız aynı zamanda bir satış organizasyonu. Doğru müşteri ve doğru firmayı bir araya getirme noktası. Bunun sonucunda ortaya ciddi rakamlar çıkmakta." diye konuştu.

Fuar dört gün açık kalacak.







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