Antalya'da "Çocuk Bakışı Organ Bağışı" resim yarışması yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından organ bağışı farkındalığına yönelik düzenlenen "Çocuk Bakışı Organ Bağışı" temalı yarışmada, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Koordinatörlüğünce Organ Bağışı Haftası kapsamında resim dalında yarışma düzenlendi. Yarışmaya, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan sağlık çalışanlarının çocukları katıldı.

Çocukların yeteneklerini sergilediği yarışmada, resimlerle organ bağışı ve organ nakli farkındalığına dikkat çekildi.

Yarışmada, Sare Akgün birinci, Görkem Aydın ikinci, Deniz Öztürk ise üçüncü oldu.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. H. Yalçın Yüksel, Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Kamil Aksoy ve Organ Nakil Koordinatörü Recayi Madaslı, dereceye giren öğrencilere düzenlenen törenle ödüllerini verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.