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ANTALYA (AA) - Türkiye Çim Topu Şampiyonası'nda ikinci gün yarışları sonuçlandı.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu tarafından Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Çim Topu Şampiyonası'nda 33 sporcu mücadele ediyor. Tek erkekler, tek bayanlar, çift erkekler, çift bayan ve karışık üçlü takım olmak üzere 5 kategoride gerçekleştirilen yarışlarda, ikinci gün müsabakaları tamamlandı.

Bugün yapılan yarışmalarda dereceye giren sporcular şöyle:

- Tek Erkekler:

1. Serkan Akar - İzmir Akar Spor

2. Zekeriya Aydoğan - İzmir Bocce Spor

3. Umut Umutlu - Samsun Alaçam Spor

3. Barış İslam Bolat - Samsun Alaçam Spor

- Tek Kadınlar:

1. Selma Kalanç - Samsun Alaçam Spor

2. Demet Şahin - Samsun Alaçam Spor

3. Rabia Nur Uzunay - Samsun Alaçam Spor

3. Merve Deniz - Samsun Alaçam Spor

- Çift Erkekler:

1. Özkan Akar - Zekeriya Aydoğan

2. Serkan Akar - Alp Perviz Altay

3. Zafer Yaman - Barış İslam Bolat

3. Yılmaz Akar - Ümit Öz

- Çift Kadınlar:

1. Büşranur Uzun - Nur Hatun Çavuş

2. Selma Kalanç - Merve Deniz

3. Şeymanur Akman - Semra Akyol

3. Demet Şahin - Rabia Nur Uzunay

Şampiyona, yarın karışık üçlü takımlar müsabakaları ve kupa sıralamasıyla sona erecek.

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