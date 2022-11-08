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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyaspor kupa maçına hazır

AA

Antalyaspor kupa maçına hazır

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında yarın Spor Toto 1. Lig temsilcilerinden Pendikspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, Pendikspor karşılaşması öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik çalıştı.

Kırmızı beyazlılar, akşam saatlerinde yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Corendon Airlines Park Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor karşılaşmasını hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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