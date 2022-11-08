Antalyaspor kupa maçına hazır

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ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında yarın Spor Toto 1. Lig temsilcilerinden Pendikspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, Pendikspor karşılaşması öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik çalıştı.

Kırmızı beyazlılar, akşam saatlerinde yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Corendon Airlines Park Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor karşılaşmasını hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

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