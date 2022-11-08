Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan organ nakli olan hastalarla buluştu

ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, Organ Bağışı Haftası kapsamında organ nakli olan hastalarla bir araya geldi.

Rektör Özkan, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Yönetim Kurulu Salonu'nda 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHONDER) Başkanı Mehmet Şahan ve üyelerle bir araya gelerek organ nakli olan hastalarla sohbet etti.

Özkan, buradaki konuşmasında, organ bağışına sadece kasım ayında değil yılın her günü dikkat çekmek gerektiğini belirtti.

Akdeniz Üniversitesinin organ nakli konusunda 40 yıldan fazla deneyimiyle hastalarına şifa olmak için tüm personeliyle canla başla çalışmaya devam ettiğini vurgulayan Özkan, doktorlar ve sağlık personeliyle elinden gelenin fazlasını yaptıklarını kaydetti.

Türkiye'de 22 binin üzerinde kişinin organ nakli için beklediğini aktaran Özkan, şunları dile getirdi:

"Ülkemizde 20 bine yakın böbrek, binin üzerinde karaciğer, 809 kalp, 39 akciğer ve ince bağırsak nakli için bekleyen hasta var. Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezimizde 2022 yılı kasım ayı itibarıyla 317 nakil yapılırken 163'ü canlı vericiden 21'i ise kadavradan oldu. Toplam 184 böbrek nakli, 48 karaciğer nakli, 82 kornea nakli ve 3 kalp nakli yapıldı. Daha fazla organ bağışı ile daha çok hayatı kurtarabiliriz. Ülkemizde organ bağışının daha da yaygınlaştırılması ve yaşama tutunmak isteyen hastalara umut olmak için herkesin bağışta bulunması gerekiyor. Bir gün sizin de organ bağışına ihtiyacınız olacağını düşünerek lütfen organ bağışı konusunda gönüllü olun ve etrafınızdaki insanlara da bu yönde telkinde bulunun."

AKBÖHONDER Başkanı Mehmet Şahan ise Rektör Özkan'a derneğe verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Rektör Özkan AKBÖHONDER'in düzenlediği kermese katılarak, organ nakli olan ve organ bekleyen hastalarla bir araya geldi. Ardından çocuk nefroloji bölümüne geçerek böbrek nakli olan çocukları ziyaret etti.

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