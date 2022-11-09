Cerrahi simülasyon eğitimi göz ameliyatlarındaki başarıyı artırıyor

ANTALYA (AA) -AYŞE YILDIZ - Türk Oftalmoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ziya Kapran, pilotluk eğitimi gibi göz hekimleri için de özel cihazlar alarak cerrahi simülasyon eğitimleri verdiklerini söyledi.

Kapran, Antalya'da düzenlenen "56. Ulusal Oftalmoloji Kongresi" kapsamında AA muhabirine, göz ameliyatları ve tedavisinde her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığını kaydetti.

Dernek olarak göz hekimliği görevine yeni başlayacak asistanların tecrübesini artırmak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Kapran, cerrahi alanda simülasyon eğitimi için özel cihazlar aldıklarını ifade etti.

Bu uygulamanın dünyada çok az ülkede kullanıldığını vurgulayan Kapran, şunları kaydetti:

"Dernek olarak simülasyonla eğitim başlatmıştık. Çok yararlı olduğunu gördükten sonra eğitimi yoğun ve sistematik şekilde yapmaya karar verdik. Tıpkı uçak kullanacak pilotun simülasyon eğitimi gibi göz ameliyatı yapacak asistanlarımızın da simülasyonu var. Yapay gerçeklik prensibiyle çalışan cihazlar sayesinde asistanlarımız daha kontrollü, tekniğe uygun komplikasyonların da olmadığı ameliyatlar yapmayı öğreniyor. Burada kendisini geliştirip, tecrübe kazandıktan sonra hastayı ameliyat ediyor."

Şu ana kadar 900 kişinin eğitim aldığını, gençleri desteklemek için başarılı olanları ödüllendirerek, eğitime teşvik ettiklerini aktaran Kapran, Türkiye'deki hekimlerin yanı sıra yurt dışından bu eğitimi almak için gelenlerin olduğunu ve onlara da kurslar açtıklarını bildirdi.

- "Yurt dışından da yoğun talep alıyoruz"

Balkanlar, Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetlerinden de simülasyon eğitimi için yoğun talep aldıklarını ifade eden Kapran, simülasyondaki tüm programları kullanabilmenin bir hafta sürdüğünü, uzmanlar gözetiminde eğitimin verildiğini anlattı.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da özel cihazların bulunduğu, simülasyon eğitimleri veren dört merkez kurduklarını vurgulayan Kapran, yakın illerdeki uzmanların bu eğitim üstlerinden yararlandığını söyledi.

Kapran, "Simülasyonda yapay zeka sayesinde gerçek bir ameliyatı yapar gibi birebir yaşıyorlar ve mükemmel sonuçlar veriyor. Sanal gerçeklikle yapılan bu eğitimler, göz ameliyatlarındaki başarı oranlarımızı da yükseltti. Eğitimcilerimiz ne kadar yararlı olduklarını bizzat deneyimliyorlar. Simülasyonla katarakt, göz arkası ameliyatları yapılıyor. Bu da göz ameliyatlarının yüzde 80'ini karşılıyor. Her yıl 20 bin prematüre bebek doğuyor. Bu cihazlar, prematüre veya diyabetli bebeklerin göz taramalarında da bize yardımcı oluyor. Bu bebeklerde ilk iki, üç ayda tarayıp tedavi etmezsek maalesef görme yeteneklerini kaybedebiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

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