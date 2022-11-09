Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 144 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 30 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu ticareti ve satışı yapan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin, önceden tespit edilen adreslere düzenlediği operasyonda 9 kilo 817 gram esrar, 1116 uyuşturucu hap, 11 bin 452 sentetik ecza, çeşitli miktarda uyuşturucu, 3 hassas terazi ve 372 bin 285 lira ele geçirildi. Operasyonda 144 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.