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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

AA

Alanya'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir apartmanda Mehmet Ekşi'nin (68) ikamet ettiği dairede yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen evde yapılan incelemede ise Ekşi'nin cesedi bulundu.

Evde yalnız yaşadığı öğrenilen Ekşi'nin cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

Öte yandan yangının evdeki elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıktığı öne sürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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