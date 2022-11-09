Alanya'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir apartmanda Mehmet Ekşi'nin (68) ikamet ettiği dairede yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen evde yapılan incelemede ise Ekşi'nin cesedi bulundu.

Evde yalnız yaşadığı öğrenilen Ekşi'nin cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna götürüldü.

Öte yandan yangının evdeki elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıktığı öne sürüldü.

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