Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri Alanya ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen kişinin kullandığı otomobili durdurarak arama yaptı.

Otomobilde yapılan aramada 454 gram esrar maddesi, 55 gram metamfetamin, 205 uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü H.D. gözaltına alındı.





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