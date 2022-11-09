Alanyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

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ANTALYA (AA) - Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 11 Kasım Cuma günü Adana Demirspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

İdmanda ısınma bölümünün ardından pas çalışması yapan Akdeniz ekibi, taktiksel hazırlıklarla antrenmanı tamamladı.

Corendon Alanyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.





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