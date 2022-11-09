Bilim insanları, Psikofarmakoloji Kongresi'nde bir araya geldi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen 13. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, 9. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu, 6 ülkeden 600 bilim insanının katılımıyla başladı.

Psikofarmakoloji Derneği tarafından, Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde organize edilen kongre ve sempozyuma, Türkiye'nin yanı sıra 6 ülkeden 25 yabancı konuşmacı ve 600 bilim insanı katıldı.

Dernek ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Kemal Sayar, AA muhabirine, kongrenin bilimsel anlamda Türkiye'nin en önde gelen psikiyatri kongrelerinden biri olduğunu söyledi.

Dünya gündeminde tartışılan her şeyin bu kongrede gündeme getirileceğini anlatan Sayar, Kanada'dan İngiltere'ye, ABD'den Avrupa'nın farklı ülkelerine kadar kendi alanında uzman bilim insanlarının programda konuşma yapacağını ifade etti.

- Psikoterapi alanındaki son gelişmeler de ele alınacak

Dünya psikiyatrisinin önemli isimlerinin kongreye katıldığını aktaran Sayar, şunları kaydetti:

"Kongrede salgın sonrası ne oldu? Ruh sağlığını pandemi sonrasında nasıl düşünmemiz gerekir? Sahamızda güncel gelişmeler nelerdir? İlaç tedavileri alanında ve ilaç benzeri tedaviler, biyolojik tedaviler konusunda son gelişmeler ne olmuştur? Bunları tartışacağız. Kongremizde sadece ilaç tedavisi değil, psikoterapi alanında son gelişmeleri yine uzmanların katılımıyla ele alıyoruz. Onlarca kurs düzenliyoruz."

Söz konusu kongrelerin özellikle genç psikiyatristlerin mesleği daha iyi öğrenmeleri için büyük bir imkan sağladığını anlatan Sayar, kongrede asistanlara ücretsiz imkan sağladıklarını, kayıt ücreti almadıklarını aktardı.

Sayar, kongre kapsamında 200'ün üzerinde psikiyatri asistanın ücretsiz eğitimden faydalanabileceğini belirterek, "Dünyanın farklı ülkelerinden çok tanınmış bilim insanları kongrede tecrübelerini paylaşıyor. Sunumların sonunda genç psikiyatri öğrencileriyle birebir konuşma ve ilişkilerini geliştirme imkanı buluyorlar. Gençler, burada tanıştıkları bilim insanlarıyla daha sonra iş birliklerini geliştirebiliyor. Mesleğin en önemli kongrelerinden birisini gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk de salgından sonra kongreyi tekrar yüz yüze düzenledikleri için heyecanlı olduklarını, birçok üniversiteden çocuk ve erişkin alanında psikiyatristin kongrede buluştuğunu bildirdi.

Hollanda'dan katılan Prof. Dr. Mihriban Heval Özgen de göçmen psikolojisi ve uyuşturucu tedavisi alanında yaptığı bilimsel çalışmaları kongrede sunacağını söyledi.

Kongrenin dünyanın sayılı organizasyonları arasında yer aldığını vurgulayan Özgen, Hollanda'dan ekibiyle geldiklerini kaydetti.

Kongre, 12 Kasım'da sona erecek.

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