Yoğun bakım uzmanları, 19. Ulusal Kongre'sinde buluştu

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ANTALYA (AA) - Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneğinin, Antalya'da düzenlediği 19. Ulusal Kongresi ve 11. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen kongreye, Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden 600'ün üzerinde bilim insanı katıldı. İki yıllık aradan sonra yüz yüze yapılan kongrede, yoğun bakım alanındaki gelişmeler ele alınacak.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, AA muhabirine, kongrede 60'ın üzerinde yabancı konuşmacının yer aldığını söyledi.

Yoğun bakım alanının son yıllarda çok hızla geliştiğini vurgulayan Turan, yoğun bakım hekimlerinin özellikle salgın döneminde çok daha bilinir olduğunu dile getirdi.

Hastaların ölümle yaşam arasında kaldıkları bir alan olduğuna değinen Turan, şunları kaydetti:

"Yoğun bakımda hastalarımız kendilerini yalnız hissetmesin diye daima biz başındayız. Yoğun bakımlar, birebir hasta bakım hizmeti verilen alanlardır. Kovid-19 döneminde bunu yoğun şekilde yaşadık. Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım koordinatörü olarak da yoğun şekilde Kovid-19 hastası takip ettik. İki yıllık süreçte 20 binden fazla koronavirüs yoğun bakım hastasına hizmet verdik."

- Salgın döneminde kazanılan tecrübe, kongrede paylaşılacak

Kongrede, tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının tecrübelerini, bilgilerini paylaşacağını aktaran Turan, "Yoğun bakımlar çok hızla gelişen, teknolojinin olmazsa olmazlarından, endüstrinin de içinde olduğu alandır. 'Hastalarımıza daha ne kadar iyi hizmet edebiliriz acaba' diye uğraştığımız bir alandır." dedi.

Türkiye'nin salgına yoğun bakım yatak kapasitesiyle önceden hazırlıklı olduğuna değinen Turan, birçok ülkede yoğun bakımlarda istenmeyen görüntülerin yaşandığını dile getirdi.

Turan, Türkiye'de 40 bine yakın yoğun bakım yatağı olduğunu, bunu destekleyecek altyapıya, Avrupa standartlarından daha iyi fiziksel imkanlara sahip olduklarını ifade etti.

Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Defne Altıntaş da iki yıl aradan sonra tecrübelerin paylaşılacağı, uluslararası katılımlı bir kongrenin yapıldığını kaydetti.

Derneğin Kurucu Başkanı, Hacette Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arzu Topeli İskit ise yoğun bakımların özellikle salgından sonra çok büyüyüp, geliştiğini söyledi.

Kongre, 12 Kasım'da sona erecek.

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