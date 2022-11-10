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HIMSS Avrasya Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı, Antalya'da başladı

AA

HIMSS Avrasya Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı, Antalya'da başladı

ANTALYA (AA) - Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, "Kapsamı itibariyle Türkiye, dünyanın en fazla sağlıkta dijitalleşme endeksine sahip ülkesi, sağlıkta dijitalleşmede süper güç konumundayız." dedi.

Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (HIMSS) Avrasya Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı, Antalya'nın Aksu ilçesi Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde başladı.

Açılış törenine Sağlık Bakan Yardımcıları Şuayip Birinci ve Tolga Tolunay katıldı.

Birinci, burada yaptığı konuşmada, kongrede dijital hastane, e-Sağlık, sağlıkta akıllı sistemler ve teknolojiler, yapay zeka ve ileri uygulamalar konularının işleneceğini söyledi.

Sağlıkta dijital dönüşüm başarısı, bilgi ve bilişimle yönetme kültürünün Türkiye'yi rol model konuma getirdiğini ifade eden Birinci, dönüşüm programıyla son 20 yılda sağlığa erişim ve nitelikli hizmet kapasitelerinin, dünyadaki gelişmiş ülkeler ile yarışır bir çok ülkenin de üzerinde bir seviyeye geldiğini kaydetti.

Türkiye'nin, bu yüzyıla girerken 107 bin kamu yatak kapasitesi olduğunu dile getiren Birinci, 15 yılda 100 binden fazla yatak kapasitesine sahip yeni hastaneler yaptıklarını vurguladı.

Sağlık tesislerinin neredeyse tamamen yenilendiğini anlatan Birinci, şöyle konuştu:

"Toplam yatak sayımızı yüzde 48, yoğun bakım yatak sayımızı da 20 kattan fazla arttırdık. Hatta Kovid-19 döneminde bizim ölçeğimize yakın bir çok ülkenin o ana kadar sahip olduğu yoğun bakım yatak sayısından daha fazlasını, salgının ilk 6 aylık döneminde hizmete alarak insanımızın nefessiz kalmasına müsaade etmedik. Dünyada gelişmişliğin en önemli göstergelerinden birisi anne ve bebek ölüm hızında ise benzer ölçekteki ülkelerin 30 yılda gelebildiği seviyeleri 10 yıldan kısa sürede yakalama başarısı gösterdik. Hastayı merkeze alan bu anlayış, vatandaşlarımızın ortalama yaşam süresinin yüzde 8 uzaması ile ne kadar doğru yolda olduğumuzun en önemli göstergelerinden biri olarak karşımızda duruyor."

Türkiye'de genç nüfusun azaldığını, yaşlı nüfusun arttığını vurgulayan Birinci, "Bu tablo, sağlık profili, hem sağlık ekonomisi hem de toplam iş kaybı açısından bakıldığında önemli bir ekonomik yük olarak karşımıza çıkmaktadır. OECD verilerine göre Türkiye'nin 65 yaş üstü nüfusunun, 2021 yılında yüzde 9,7 iken 2050'de yüzde 20,1'e yükselmesi beklenmektedir. 80 yaş üstü nüfusun ise 2019 yılında yüzde 2,1 iken 2050 yılında yüzde 5,4'e yükselmesi beklenmektedir. Dünyanın da yaşlandığını düşünürsek sağlık sistemlerinde paradigma değişimine ve yeni bakış açılarına ihtiyaç olduğu ortadadır. " dedi.

Dünyada bu tür sorunların çözümünde teknolojinin önlerini açacağını ve süreci kolaylaştıracağını söyleyen Birinci, sağlık hizmetlerinde verimlilik için dijitalleşme, medikal teknolojiye daha fazla yatırım, IOT, mobil sağlık, kronik hasta takibi ve ilişkili ekosistemin olgunlaşması ve yalınlaşma temelli dijital inovasyon beklentisinin dünyanın en gözde başlıkları olduğunu vurguladı.

Sağlık hizmetlerine erişimin e-Nabız kişisel sağlık sistemi ile kolaylaştığına ve dünyada örnek proje olarak gösterildiğine işaret eden Birinci, şunları kaydetti:

"Mühendislerimiz tarafından geliştirilen sistem ve uygulamalarla Türkiye, dünyada dijital sağlığın geleceğini şekillendiren ülkelerden biri oldu. OECD verilerine göre 2010 yılından itibaren elektronik ortam sağlık bilgisi talebi hizmetinde en fazla artış gösteren ülkelerden biri olduğumuzu belirtmek ve aynı zamanda Avrupa Komisyonu'nun raporlarına göre Sağlık hizmetlerinde dijitalleşmede nüfusa oranla Avrupa birincisi olduğumuzu ifade etmek isterim. Kapsamı itibariyle Türkiye, dünyanın en fazla sağlıkta dijitalleşme endeksine sahip ülkesi. Sağlıkta dijitalleşmede süper güç konumundayız. Bu oranlar sağlıkta dijital dönüşüme milletimizin entegrasyonunun ne kadar hızlı olduğunu göstermektedir."

Avrupa'nın en fazla sayıda üst seviye dijital hastanesinin Türkiye'de olduğunu aktaran Birinci, "Ülkemizde artık şehir hastaneleri ile hastaneleri dijitalleştirmiyoruz, bilakis dijital yaşam merkezleri inşa ediyoruz. Sağlık alanında oluşturduğumuz bu dijitalleşme hamlesinin her geçen gün daha da güçlendiğini görmek, bu süreçten hem hizmet alanın hem de hizmet sunanın da daha fazla faydalanması için inovasyonlara kapı aralamak, hepimizin ortak hedefi olmalı." diye konuştu.

Konferans ve fuar, 12 Kasım'da sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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