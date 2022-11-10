Antalya'da kaçak içki operasyonunda 1 kişi yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı, 115 şişe kaçak içki, 320 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışma kapsamında, yılbaşı öncesinde sahte ve kaçak alkol üretilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşıldı.

Kepez'de E.B'nin ikametgahına düzenlenen operasyonda 320 litre etil alkol, 115 şişe kaçak içki, 225 şişe kapağı, 380 sahte bandrol, 290 viski dolum ambalajı, 302 adet çeşitli markalara ait boş şişe ele geçirildi.

Operasyonda E.B. gözaltına alındı.



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