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ANTALYA (AA) - Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimi yapıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'ndeki fidan dikim törenine katılan Vali Ersin Yazıcı, ormanı ve ağacı sevdiklerini, gelecek nesillere daha yeşil bir ülke teslim etmek istediklerini söyledi.

Temiz hava ve su için ağacın önemini vurgulayan Yazıcı, geleceğe nefes vermek üzere fidan diktiklerini ifade etti.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici de Antalya'nın, 1 milyon 172 bin hektarla Türkiye'nin en fazla orman varlığına sahip ili olduğunu belirtti.

Kentin yüz ölçümünün yüzde 56'sının ormanlık alan olduğunu anlatan Dikici, "Geçen yıl Antalya'daki Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınında 60 bin hektar yandı. Bölgenin temizliği tamamen tamamlandı. Yıl sonunda da yeşillendirme çalışmaları tamamen bitecek." dedi.

Sosyal medyada "bölgenin imara açılacağı" yönünde asılsız iddialar olduğunu kaydeden Dikici, "Daha önceki en büyük yangın yine Taşağıl'da olmuştu. Orayı gezin. Bırakın imara açmayı bir kümes bile yapılmadı. Yanan bütün alanları orman haline getirmek için çalışıyoruz. Manavgat da 10 yıl sonra tamamen eski haline dönecek." diye konuştu.

Törende 3 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

- Muğla

Muğla'da 253 bin fidan dikimi yapıldı.

Düzeyn mevkisindeki etkinlikte, ilk olarak öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu ve halk oyunu gösterisi sundu.

Törende konuşan Vali Orhan Tavlı, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip ormanların, alınan nefesin ve suyun ana kaynağı olduğunu söyledi.

Türk kültürünün bitkiler ve hayvanlar dahil canlıların tamamına karşı sevgi ve şefkatle yaklaşılmasını öğütlediğini belirten Tavlı, "Ağaç ve orman sevgisini geliştirerek gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesini sağlamak, daha yeşil bir Muğla, daha yeşil bir Türkiye ve daha yeşil bir dünya için Muğla'da son 20 yılda 202 milyon 968 bin fidanı toprakla buluşturduk." dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ise dünyada orman alanlarını artıran ender ülkelerin başında gelen Türkiye'nin 22,9 milyon hektar alanla, coğrafyasının yüzde 29'unun ormanlardan oluştuğunu kaydetti.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün orman yangınlarına karşı hem havadan hem karadan teknolojinin son imkanlarını kullanarak mücadele ettiğini dile getiren Gökcan, şöyle konuştu:

"2021 ve 2022 yılında Muğla'da yanan sahalara kızılçam, karaservi, harnup, akasya, erguvan, defne, zakkum olmak üzere 3 milyon fidan dikildi. Gelecek yıl sonuna kadar Muğla'da yanan alanlara 5 milyon fidan dikimi hedefleniyor. Son 2 yılda Muğla'da meydana gelen yangınlarda hasar gören alanlara 215 ton tohum atıldı. Ormanlarımız gelecek nesle bırakacağımız en büyük mirasımızdır. Yanan alanların da imara açılması asla söz konusu değildir."

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak ise Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinliğin, dünyadaki iklim değişikliği ve küresel ısınmanın olumsuz etkilerinin artmasıyla daha da önem kazandığını söyledi.

Etkinliğe, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum müdürleri, jandarmalar, polisler ve öğrenciler de katılarak fidan dikti.

- Isparta

Isparta'da 13 farklı yerde 14 bin 500 fidan dikildi.

Etkinlikte, protokol üyelerince şehit ve gaziler adına dikilen fidanların sertifikaları şehit ve gazi yakınlarına takdim edildi.

Vali Aydın Baruş da kendi adına ayrılan fidanı toprakla buluşturdu.

Etkinliğe, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkan Vekili Serkan Kaya, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler ile çok sayıda öğrenci katıldı.

- Burdur

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'nde oluşturulacak bal ormanı sahasında fidan dikim töreni düzenlendi.

Törende, Burdur Orman İşletme Müdürü Sefa Karataş, Orman Genel Müdürlüğü çalışanları olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılına hazır olduklarını söyledi.

Orman varlığını her gün artırmak için uğraştıklarını vurgulayan Karataş, "Burdur'da 11 ayrı lokasyonda 12 bin 500 fidanımızı toprakla buluşturacağız." diye konuştu.

Törene katılan Vali Ali Arslantaş, protokol üyeleri, jandarma ve polis ekipleri ile çocuklar, fidanları toprakla buluşturdu.





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