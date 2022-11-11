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ANTALYA (AA) - Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da öğrenciler ile öğretmenler, bugün 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline girdi.

Antalya Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, kentte 1710 okulda öğrenim gören 486 bin öğrenci ile görev yapan 35 bin öğretmenin ara tatile girdiğini söyledi.

Birinci dönem ara tatilinin 14 Kasım'da başlayıp, 18 Kasım'da sona ereceğini hatırlatan Çalışkan, öğrencilere bir haftalık tatili en iyi şekilde değerlendirmeleri ve bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

- Muğla

Muğla ve ilçelerinde 14 bin öğretmen, 165 bin öğrenci ara tatile girdi.

İl Milli Eğitim Emre Çay, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk çeyrek dönemini başarılı bir şekilde sonlandırdıklarını söyledi.

Eğitimde verimliliği artırmak, öğretmen ve öğrencilerin dinlenmesine fırsat sağlamak adına verilen ara tatilin, kişisel ve mesleki yönden gelişmeye imkan sunacağını belirten Çay, öğrencilerden ara tatili verimli geçirmelerini istedi.

- Burdur

Burdur'da 252 okulda eğitim öğretim gören 42 bin 932 öğrenci ile 3 bin 662 öğretmen ara tatile çıktı.

İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, öğretmen ve öğrencilere iyi tatiller dileyerek, dinlenmiş bir şekilde ara tatilden sonra okullara dönmelerini tavsiye etti.



- Isparta

Isparta Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, il genelinde toplam 84 bin 801 öğrenci ile 7 bin 140 öğretmenin yarı yıl tatiline çıktığını söyledi.

İl genelinde toplam 476 okul bulunduğunu belirten Baydur, öğrencilere ara tatilde kitap okumaları önerisinde bulundu.





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