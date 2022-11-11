Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden "Çello Yıldızları" konseri

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ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları (DOB) "Çello Yıldızları" konseriyle sanatseverlerle buluşacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinin seslendirileceği "Çello Yıldızları" konseri 15 Kasım saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Konserde, soprano Nurdan Küçükekmekçi, mezzo soprano Medine Tuganova, bas Taner Ölçen, çello sanatçıları Veronika Yeliz Efe, Çağrı Fırat Yeşillik, Pınar Cumbul, Gani Sharipov, Bahar Ulutaş ve Gökhan Bağcı, klarnet sanatçısı Nilay Canca, perküsyon sanatçısı Burak Tortop ve arp sanatçısı Senem Çine ile bale sanatçıları Esra Taner, Derya Tokgöz, Müge Öğüt, Öykü Ertürk ve Tolga Burçak sahne alacak.

Biletler, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden temin edilebilecek.



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